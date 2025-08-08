Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian di "Uomini e Donne" sono tornati insieme...

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian di "Uomini e Donne" sono tornati insieme...

Solo qualche settimana fa era arrivata la notizia della fine della storia tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, due ex protagonisti di “Uomini e Donne”. Ora le cose sono cambiate? Ecco la clamorosa indiscrezione social.

Uomini e Donne, la rottura tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto

Qualche settimana da l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne“, Raffaella Scuotto, con una storia su Instagram, ha voluto confermare la fine della relazione con Brando Ephrikian.

Ecco cosa ha scritto: “da come avrete già potuto capire, io e Brando non stiamo più insieme. Vi ho sempre portati nel bello della nostra relazione, ma pian piano mi sono resa conto che i miei occhi si spegnevano sempre di più a causa dei molti alti e bassi vissuti e non è così che un amore va vissuto.” Raffaella ammette di sentirsi responsabile della fine della storia, anche se “la colpa è di entrambi, è sempre al 50%”, come anche i meriti, come ogni cosa che fa andare avanti un qualsiasi rapporto umano.” Infine, Raffaella Scuotto ha detto che lei e Brando continueranno a volersi bene anche se le loro strade si sono ormai divise perché “quello che si vive non si dimentica mai, come non svanirà mai ciò che si è provato.”

Uomini e Donne, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto di nuovo vicini? L’indiscrezione sui social

Come abbiamo visto, solo qualche settimana fa è arrivata la conferma da parte di Raffaella Scuotto della fine della relazione con Brando Ephrikian. Ora però, secondo quanto riportato dall’esperta Deianira Marzano, ci sarebbe un riavvicinamento in corso, o almeno così ha segnalato un utente. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ha infatti lasciato un like a un post dell’ex tronista, ovvero una foto mentre è al lavoro. La Marzano: “Ci potrebbe essere un ritorno“. Sarà davvero così? Staremo a vedere.