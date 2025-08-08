Uomini e Donne, è crisi tra Gianmarco e Cristina? La mossa inaspettata dell'...

Continuano le voci che parlano di una crisi tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, la coppia nata nello studio di “Uomini e Donne“, con lui tronista e lei corteggiatrice. Ma ecco lo stesso Gianmarco a fare una mossa inaspettata.

Uomini e Donne, è crisi tra Gianmarco e Cristina?

Il trono di Gianmarco Steri è stato tra i più seguito dal pubblico, fino alla scelta di Cristina Ferrara.

La coppia, al di fuori di “Uomini e Donne“, è sempre sembrata molto unita e affiatata ma, da qualche tempo, si parla di una forte crisi. L’esperto Lorenzo Pugnaloni ha raccontato che Gianmarco era da solo a Salerno, città tra l’altro dove vive Cristina e il fatto che appunto non siano stati mai visti insieme ha fatto pensare che qualcosa non andasse. L’ex tronista era in Campania per motivi lavorativi e ha alloggiato in albergo con amici ma, di Cristina, appunto nessuna traccia. Steri, inoltre, è stato protagonista di un gesto inatteso.

Gianmarco e Cristina in crisi? La mossa inattesa dell’ex tronista di Uomini e Donne

Ad alimentare ancora di più le voci di una crisi tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara il gesto inatteso dell’ex tronista di “Uomini e Donne“. Gianmarco, infatti, durante una diretta su TikTok, non ha mai risposto a chi gli chiedeva di Cristina, raccontando invece di come nei prossimi giorni sarà in giro come ospite in diverse serate assieme ai suoi amici. Quindi, lui e Cristina si sono lasciati? Staremo a vedere.