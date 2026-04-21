Anche la famiglia Jackson alla premiere di "Michael" a Hollywood

Los Angeles, 21 apr. (askanews) – Non solo il cast del film, con Jaafar Jackson, il nipote del re del pop, che lo interpreta sul grande schermo. Diversi membri della famiglia Jackson hanno partecipato alla premiere di “Michael” a Los Angeles, il film-tributo al cantante scomparso nel 2009 che ne racconta l’ascesa e il successo.Sul black carpet a Hollywood, tra musica, imitatori e balli, accanto al protagonista, al regista Antoine Fuqua e al produttore Graham King, c’erano tra gli altri La Toya Jackson, sorella di Michael e Marlon Jackson, il fratello, cantante, che ha detto: “Penso che la gente capirà e si renderà conto che la famiglia Jackson non è diversa da qualsiasi altra famiglia.

Attraversiamo le nostre prove e tribolazioni, abbiamo alti e bassi, ma impariamo ad accettare che ognuno ha la sua opinione e lo comprendiamo”.Il nipote di Michal e protagonista, Jaafar, ha aggiunto: “Spero che il pubblico comprenda più profondamente l’umanità che aveva Michael, l’anima, e che il film possa regalare loro quei grandi momenti, quelle grandi performance, e che li riporti indietro a quel periodo in cui Michael era sul palco e ne percepiscano l’essenza.

Spero davvero che lascino il cinema ispirati, pieni di tanta gioia, desiderosi di ballare, cantare e anche con il messaggio che le persone si possono unire attraverso la musica, che è ciò che conta di più”.