Le Winx al Salone del Mobile con la mostra "Home Fairy Home"

Milano, 21 apr. (askanews) – Si sono aperte ufficialmente al pubblico le porte di “Home Fairy Home”, l’esclusiva mostra ospitata nello Spazio IsolaSET a Milano per la Design Week che reinterpreta l’universo domestico in chiave pop, contemporanea e identitaria, traendo ispirazione dall’immaginario di Winx Club, fenomeno globale che ha appassionato diverse generazioni.Il progetto, ideato da Rainbow in collaborazione con Regione Lombardia, Politecnico di Milano e Poliarte di Ancona, è stato ufficialmente inaugurato ieri – giovedì 16 aprile – in un evento che ha visto la partecipazione entusiasta dei presenti.

Dopo l’introduzione di Lorena Vaccari (VP Global Marketing Rainbow), il fondatore di Rainbow Iginio Straffi ha illustrato la visione del progetto, mentre il curatore Dario Gulli ha poi guidato gli ospiti in un percorso immersivo tra le oltre 100 opere esposte, affiancato dai docenti Luca Fois (Politecnico di Milano) e Michele Capuani (Poliarte).”Home Fairy Home non parla semplicemente di oggetti, ma di persone”, ha dichiarato Iginio Straffi, presidente e CEO di Rainbow.

“Il progetto è dedicato ad un’intera generazione, a chi è cresciuto con Winx Club e oggi vuole portare quella stessa magia nella propria vita quotidiana. Per noi, il mondo Winx è sempre stato un invito a credere nella propria unicità e ad avere il coraggio di immaginare qualcosa di diverso. Oggi, quel mondo prende forma anche negli spazi che abitiamo”.Dario Gulli, curatore della mostra, ha commentato: “Home Fairy Home nasce dall’incontro tra mondi diversi: l’immaginario pop di Rainbow e delle Winx e il linguaggio del design contemporaneo.

La mostra trasforma identità e personalità dei personaggi in oggetti, ambienti e visioni legate agli spazi della casa. Il risultato è un sistema in cui la fantasia non resta racconto, ma diventa progetto. Abbiamo lavorato sul pop, non come citazione, ma come strumento capace di reinterpretare il quotidiano, rendendolo più aperto, più espressivo, più vivo”.In un periodo in cui la casa è sempre più vissuta come rifugio e spazio distintivo, Home Fairy Home propone una nuova lettura dell’abitare e il magico universo di Winx Club entra nella quotidianità: oggetti e accessori di uso quotidiano diventano elementi simbolici, stimolando la vita domestica con la fantasia e la creatività, nuove armonie e cromie. La casa si trasforma in uno spazio in grado di raccontare storie ed evocare emozioni, offrendo una visione positiva e aspirazionale.Alla base dell’iniziativa c’è un percorso didattico che ha coinvolto studenti selezionati del corso Event Design del Politecnico di Milano – Scuola del Design e del corso di Design di Poliarte, Accademia di Belle Arti e Design di Ancona: i partecipanti sono stati chiamati a reinterpretare l’identità e la personalità dei personaggi della serie animata trasformandoli in concept e oggetti legati ai diversi ambienti della casa (living, home entertainment, notte, homework, tableware/kitchenware e bagno/home spa).La mostra sarà aperta al pubblico fino all’8 maggio.