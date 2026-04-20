Una rivelazione familiare inaspettata ha riportato al centro dell’attenzione la vita privata di Cher, che ha scoperto solo recentemente di essere nonna di una ragazza ormai adolescente. La vicenda, emersa dopo anni di silenzi e comunicazioni interrotte, intreccia rapporti familiari complessi e una verità rimasta nascosta per oltre quindici anni.

La rivelazione inattesa sulla nipote di Cher

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Finalmente sono nonna!”. Con questa frase, pronunciata in un contesto ben diverso da un annuncio lieto e immediato, Cher ha scoperto di essere diventata nonna di una bambina ormai adolescente. La notizia non riguarda infatti una nascita recente, ma una verità rimasta nascosta per circa 15 anni: la nipote Ever, oggi quasi adulta, di cui la cantante e attrice premio Oscar ignorava completamente l’esistenza fino a tempi recenti.

La rivelazione ha assunto toni emotivamente intensi, arrivando al termine di una conversazione difficile ma decisiva, che ha cambiato improvvisamente la sua percezione della famiglia.

Secondo quanto emerso dal tabloid The Sun, la vicenda ruoterebbe attorno al figlio della star, Elijah Blue Allman, e all’ex modella Kayti Edwards. È proprio quest’ultima ad aver raccontato la storia in un’intervista, spiegando di aver cresciuto da sola la figlia Ever, nata da una relazione iniziata nel 2010, poiché convinta che il padre non avrebbe mai riconosciuto la paternità.

Nel tempo, i contatti tra padre e figlia sarebbero rimasti sporadici, anche a causa delle difficoltà personali di Elijah, tra cui problemi di dipendenze e un grave episodio di overdose nel 2021. Solo in seguito, durante una fase critica della sua vita, l’uomo avrebbe ammesso la relazione e la possibilità di “rimediare” al passato, mentre la sua attuale compagna avrebbe messo in dubbio la versione dei fatti.

Cher scopre di essere nonna: chi è la nipote tenuta segreta per 15 anni

La verità, inizialmente solo sussurrata e poi sempre più discussa all’interno della cerchia familiare, ha finito per raggiungere anche Cher. L’ex modella ha raccontato il momento del confronto diretto, descrivendo la reazione iniziale della cantante come sorpresa assoluta: “Ha detto che aveva sentito qualcosa a riguardo da Elijah già nel 2021, ma non sapeva se fossero solo parole senza senso. Quando ha sentito la notizia, è rimasta senza parole”. La vicenda ha così riportato al centro anche le dinamiche familiari più complesse, tra silenzi prolungati, verità non condivise e tentativi di ricostruzione dei rapporti. Ever, cresciuta lontano dal padre e con una presenza paterna limitata nel tempo, diventa oggi il punto di partenza per un possibile nuovo capitolo familiare.