Luciana Litizzetto, si racconta, parla della propria famiglia e di come sia cambiato nel corso degli anni i rapporto con i figli. Scopriamo dove sono impiegati lavorativamente.

Luciana Litizzetto è uno dei volti più conosciuti ed apprezzati della televisione italiana, dopo il suo passato da comica in programmi delle reti Mediaset è diventata spalla fissa di Fabio Fazio nei suoi programmi di approfondimento ma non ha lasciato il cinema dove è stata attrice in diversi lungometraggi, scopriamo chi sono i suoi figli, quanti anni hanno e cosa fanno nella vita.

Luciana Litizzetto e il rapporto genitori-figli

Luciana Litizzetto parla del rapporto tra genitori e figli, spiegando come questo sia cambiato, sia rispetto a quando lei era bambina che l’evoluzione vera e propria in quello con i suoi due figli, cresciuti e maturati.

Litizzetto parla infatti di come crescendo il rapporto dei suoi ragazzi con lei sia andato a migliorare, “ora è alla pari” confessa svelando come crescendo sia stato facile trovarsi d’accordo sulle questioni importanti della vita e di come loro due siano stati accanto a lei in ogni momento della sua vita.

Ha parlato poi dei suoi genitori, il padre operaio alla Fiat venuto a mancare e la madre, oggi 93enne che vive accanto a lei in provincia di Torino. Una decisione fatta per fornirle il sostegno e l’amore che solo una figlia è in grado di dare.

Chi sono i figli di “lucianina” e cosa fanno

Luciana Litizzetto è madre di due figli,Vanessa e Jordan, Vanessa è la maggiore, 31 anni e Jordan è il più piccolo ora 29enne.

La giovane donna è Social Media Manager mentre Jordan lavora nelle produzioni cinematografiche, come riporta CaffeinaMagazine. Il desiderio più grande di entrambi è quello di riuscire ad ottenere il cognome della madre, un segno tangibile della profondità del legame che va oltre il classico rapporto genitore-figlio.

Luciana Litizzetto su questo aspetto ha detto di star aspettando i tempi della burocrazia, ricordiamo essere solitamente molto lunghi, ma si arriverà ad una conclusione. Un taglio diverso di Luciana Litizzetto che è conosciuta da tutti ed apprezzata da chi sa cogliere la sua ironia comica che va oltre le battute.