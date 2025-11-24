Ornella Vanoni è stata uno dei volti simbolo della trasmissione ideata e condotta da Fabio Fazio “Che Tempo Che Fa” che dal 2023 è trasmessa in prima serata su “Nove” e che aveva nella cantante milanese un vero e proprio faro sia per le idee che portava che ovviamente come impatto su ogni discorso, la sua voce contava e naturalmente tutti le hanno dedicato la puntata di ieri domenica 23 novembre.

Grande emozione in studio

Ad inizio puntata il pubblico e gli ospiti presenti in studio, tutti amici di Ornella Vanoni, tra i quali anche Roberto Saviano e Francesco Gabbani oltre naturalmente alla spalla del conduttore ligure, Luciana Litizzetto.

Ognuno ha voluto tributare un proprio ricordo della cantante, leggenda della musica italiana, che è sempre stata aperta alla sperimentazione artistica e non solo, puntando sui giovani talenti per dare alla musica un futuro.

L’omaggio toccante dei tecnici audio

Durante la puntata però un intervento speciale ha colto tutti di sorpresa. I protagonisti di questo sono stati i tecnici del reparto audio che hanno lavorato con Vanoni per quasi due anni, ha debuttato nel cast nel 2023.

L’omaggio è legato ad un oggetto di scena, simbolico per riassumere Ornella Vanoni, ovvero il microfono. Come riportato da Caffeina Magazine lei aveva sempre usato il microfono Nr.18.

D’ora in poi quel microfono sarà il “Microfono Vanoni” in suo ricordo, Fabio Fazio ha chiosato con un “sarà tuo per sempre” testimoniando il legame affettivo con lei.