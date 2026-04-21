Chiara Ferragni è appena rientrata dal suo viaggio in Africa, precisamente in Namibia, dove, come detto da lei stessa, ha trascorso i dieci giorni più belli della sua vita. L’imprenditrice digitale ha però raccontato quello che è successo sul volo di ritorno.

Chiara Ferragni torna dalla Namibia: “I dieci giorni più belli della mia vita”

Basta cercare online foto della Namibia per capire che posto meraviglioso sia. Chiara Ferragni vi ha appena trascorso dieci giorni, da lei definiti come “i dieci giorni più belli della mia vita”. Sono diverse le foto e le stories condivise su Instagram dall’imprenditrice digitale, foto che hanno letteralmente fatto sognare i suoi follower.

Paesaggi mozzafiato, safari spettacolari, dune imponenti. Con lei io presunto nuovo compagno, José Hernandez, ingegnere colombiano. Chiara però al suo ritorno a Milano ha raccontato dei momenti di terrore vissuti in aereo. Ecco cosa è successo.

Chiara Ferragni, paura in volo: “Mai visto niente del genere su un aereo prima d’ora”

Chiara Ferragni

ricorderà certo per sempre i dieci giorni trascorsi in Namibia, un pò meno il volo di ritorno. Il maltempo infatti ha reso il viaggio molto più turbolento del previsto. Nel video pubblicato su Instagram, si vede Chiara guardare con espressione preoccupata fuori dal finestrino e poi, guardando in camera, dice “Mi cago”, ammettendo di non aver mai visto qualcosa di simile da un aereo.