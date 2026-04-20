Alfonso Signorini torna a far parlare di sé dopo un’assenza dai casi di cronaca di qualche mese sempre per i casi che lo hanno visto farsi rimuovere dalla conduzione di un programma come il Grande Fratello VIP scopriamo quindi chi e cosa avrebbe rivolto allo storico conduttore dell’azienda di Cologno Monzese.

Alfonso Signorini, il ritiro dalle scene dopo il caos

Alfonso Signorini è uscito dai radar della televisione dopo che ha pubblicato il proprio libro, in quel periodo di fatti era al centro della cronaca per il caso Corona-Falsissimo dove sono emerse accuse da parte di persone che lo avevano incontrato con la speranza di riuscire a partecipare al GF.

Queste accuse sono poi andate a scemare perché Signorini ha vinto la causa in tribunale, facendo chiudere il programma web di Corona “Falsissimo” e rispedendo al mittente – Antonio Medugno – le dichiarazioni che lo vedevano colpevole di avances nei propri confronti.

Ora la situazione sembra verificarsi di nuovo, Signorini è stato additato di avances nei confronti di un altro uomo a cui avrebbe promesso di entrare al Grande Fratello.

Le nuove accuse all’ex presentatore

Signorini è stato di nuovo messo al centro di accuse per comportamenti lesivi ad un uomo, la denuncia infatti come riportato da DonnaPop tramite La Repubblica è arrivata da Vito Coppola.

I fatti, stando al racconto dell’uomo, si riferirebbero ad aprile 2025 quando avrebbe incontrato Signorini negli studi di Cinecittà, in quell’occasione avrebbe ricevuto avances ed un tentativo di bacio oltre che un contatto fisico da parte del conduttore e giornalista.

Coppola ha svelato di aver interrotto sul momento il tentativo e che dopo quel no i contatti tra lui e Signorini sono stati chiusi dallo stesso conduttore. Ora gli inquirenti stanno indagando al fine di verificarne la veridicità delle affermazioni.

Da parte di Signorini, tramite i suoi avvocati è arrivata la decisione di sospendere in via cautelativa ogni impegno contrattuale intrapreso con Mediaset, nell’attesa che vengono dipanati i nodi legati a queste presunte frequentazioni in cui è stato citato.