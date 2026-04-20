Morto famoso attore di serie tv e film americani, aveva solo 57 anni

Morto famoso attore di serie tv e film americani, aveva solo 57 anni

Ottenne successo in diverse serie tv negli anni '90, ora era maggiormente impegnato al cinema e si divideva al di fuori dal set tra la famiglia e gli amici.

Il mondo delle serie tv e del cinema è stato colpito da una terribile notizia, uno dei suoi volti più celebri con una carriera in grado di spaziare dalla televisione al cinema è stato colpito da un terribile evento che ha lasciato sgomenti familiari e fans in tutto il mondo, scopriamo cosa è accaduto.

Una carriera tra cinema e televisione

Dopo la laurea all’Università della California Meridionale inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo prima con la serie “Who is the boss” e con “Bayside School” anche se il successo è arrivato con “Il tempio della nostra vita”, serial che è stato mandato in onda tra il 1992 e il 1995 e che ha avuto un ritorno tra il 2011 e il 2012.

Anche nel cinema si è fatto apprezzare, nel 1997 infatti ha preso parte al film “Starship Troopers – Fanteria nello spazio” e a “Stigmate” uscito sempre nello stesso anno.

Patrick Muldoon morto a 57 anni

Patrick Muldoon, questo il nome dell’attore, morto all’improvviso per un arresto cardiaco, era tornato sul grande schermo con due film nel 2020 ovvero “C’era una truffa a Hollywood” e “Detective Marlowe”.

Stava attualmente lavorando ad un progetto cinematografico intitolato “Dirty Hands” che uscirà nel corso del 2026.

La fama vera l’ha raggiunta con il serial “Melrose Place”, come riporta TgCom24, dove interpretava il cattivo Richard Hart molto apprezzato ancora oggi dai fans per il suo modo di attechire in pieno al personaggio.

Muldoon oltre al lavoro era appassionato di musica, leader della band The Sleeping Masses ed era compagno di Miriam Rothbart.