Paura per una studentessa dell’istituto “Giordano Bruno” di Perugia che, nella tarda mattinata di oggi, martedì 21 aprile 2026, è caduta dalla finestra del secondo piano.

Perugia, alunna cade dalla finestra della scuola: complicati i soccorsi

Mattina di paura all’Istituto “Giordano Bruno” di Perugia. Intorno alle ore 12.45 una studentessa, classe 2010, è caduta dalla finestra del secondo piano della scuola che frequenta a Madonna Alta.

Sul posto sono giunti subito i soccorsi del 118, i Vigili de Fuoco e i Carabinieri, per far luce su quanto accaduto. Secondo quanto si apprende, la caduta della ragazza è stata attutita da una tettoia, situata proprio lungo la verticale della caduta. Per recuperare la studentessa, data la conformazione del luogo e la necessità di garantire la massima immobilizzazione, è stato necessario l’uso di tecniche Saf (speleo-alpino-fluviale) e l’utilizzo di una barella “Toboga”.

Perugia, alunna cade dalla finestra della scuola: le sue condizioni

Durante le operazioni di soccorso, la studentessa è sempre rimasta cosciente. La giovane è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria Della Misericordia di Perugia. Secondo le prime informazioni, la studentessa avrebbe riportato politraumi ma è vigile e sottoposta ad accertamenti.

Intanto sono state avviate le indagini per capire come mai la ragazza è caduta dalla finestra.