In un mondo in cui l’amore viene spesso cercato sotto i riflettori dei reality show, ci sono storie che dimostrano come la vera felicità possa nascere lontano dalle telecamere. Alex Migliorini, ex protagonista del Trono Gay di Uomini e Donne, e Manuel Pirelli, ex volto di Love Island, ne sono la prova: due percorsi televisivi diversi, esperienze personali intense e pubbliche, eppure un unico destino, quello di incontrarsi e costruire insieme un legame autentico.

Tra coming out, cambi di vita e un amore scoppiato lontano dai programmi, la loro storia si appresta ora a scrivere un nuovo capitolo: si sposano!

Dalla tv all’amore vero: la storia di Alex Migliorini

La ricerca dell’amore davanti alle telecamere non ha portato fortuna né ad Alex Migliorini né a Manuel Pirelli, ma il destino aveva in serbo un percorso diverso per entrambi. Alex, ex protagonista del Trono Gay di Uomini e Donne, aveva vissuto una breve storia con Alessandro D’Amico. Manuel, invece, aveva partecipato nel 2021 a Love Island, alla ricerca di una compagna, salvo poi fare coming out pubblicamente nel 2023, rivelando al mondo la propria vera identità. Le loro strade si sono incontrate lontano dai riflettori, dando vita a un legame immediato e profondo, capace di trasformare due percorsi televisivi differenti in una storia d’amore autentica.

Uomini e Donne, Alex Migliorini si sposa: “Il legame è stato subito forte”

Nel corso di una vacanza nell’agosto del 2024, Manuel ha sorpreso Alex con una romantica proposta di matrimonio, un gesto che è stato condiviso sui social dall’ex tronista, inizialmente riluttante per timore del giudizio altrui. Un anno dopo quel momento speciale, il matrimonio è ormai imminente. Alex ha raccontato al magazine Tutto Uomini che, da quando si sono conosciuti, entrambi hanno compreso subito l’intensità dei propri sentimenti e hanno costruito insieme una vita fatta di piccoli gesti quotidiani e grandi scelte, come il trasferimento di Manuel a Milano per vivere accanto al compagno.

“Presto sposerò il mio fidanzato, stiamo insieme dal 2023, già nel gennaio di quell’anno il mio precedente matrimonio era giunto al capolinea e pochi mesi dopo avevo dichiarato di aver conosciuto un’altra persona. Da quando ci siamo conosciuti abbiamo capito subito che era amore e abbiamo fatto dei passi molto importanti“.

Dalla ricerca dell’amore davanti alle telecamere, a un coming out coraggioso, passando per la fine di un matrimonio e la riscoperta di un sentimento autentico, la storia di Alex Migliorini e Manuel Pirelli è una testimonianza di resilienza e passione. Ora, a coronare questo percorso fatto di sfide e scoperte, arriva il lieto fine: il matrimonio che suggellerà il loro amore.