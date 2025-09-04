Mario Adinolfi pronto ad approdare a Uomini e Donne? La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando reazioni contrastanti tra i fan del celebre programma di Maria De Filippi. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato Tina Cipollari, storica protagonista del dating show, che non ha esitato a dire la sua con la solita ironia pungente.

L’ambizione di Mario Adinolfi dopo l’Isola dei Famosi

Terminata l’esperienza all’Isola dei Famosi, Mario Adinolfi non sembra intenzionato a lasciare il piccolo schermo. Durante un’intervista rilasciata nel format web Casa Lollo di Lorenzo Pugnaloni, l’ex deputato e giornalista ha spiegato di puntare a un ruolo come opinionista a Uomini e Donne.

Secondo quanto dichiarato, il suo desiderio sarebbe quello di affiancare Gianni Sperti nel ruolo di “seconda voce maschile”, arrivando persino a ipotizzare la sostituzione di Tinì Cansino. Un’uscita che ha subito sollevato curiosità e discussioni, riaccendendo l’attenzione mediatica intorno al suo nome.

Mario Adinolfi nuovo opinionista di Uomini e Donne? Scatta la polemica

Le dichiarazioni di Mario Adinolfi hanno subito attirato l’attenzione di Tina Cipollari, volto simbolo di Uomini e Donne. L’opinionista non ha perso tempo nel far conoscere la sua posizione e, intervenendo sotto il video dell’intervista diffuso sui social, ha risposto in modo netto e ironico, ricordando che la squadra di opinionisti è già al completo e non necessita di nuovi ingressi.

“No grazie, siamo al completo“.

A quel punto Adinolfi non ha esitato a ribattere, sostenendo che atteggiamenti del genere dimostrino solo la paura del cambiamento e ricordando che nessuna posizione televisiva può durare per sempre.

“Non è furbo mostrare così chiaramente di temere il cambiamento. Prima o poi le rendite di posizione finiscono per tutti”.

Lo scambio ha rapidamente infiammato i social, dividendo gli utenti tra chi considera la sua un’idea provocatoria e chi, invece, lo vedrebbe volentieri seduto accanto agli opinionisti storici del programma.