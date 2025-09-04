Emanuele Longallo e Valentina Vitale si sposano? L’ex dama e l’ex cavaliere di “Uomini e Donne”, sembrano pronti per il grande passo.

Uomini e Donne, è amore vero tra Emanuele Longallo e Valentina Vitale

Tante coppie uscite da “Uomini e Donne”, poi si sono lasciate, in quanto si sa, la vita al di fuori è bene diversa ed è normale che fa funzionare le cose non sia facile.

Tra Valentina Vitale ed Emanuele Longallo invece tutto sembra procedere a gonfie vele. L’ex dama e l’ex cavaliere sembrano infatti più uniti che mai, tanto che Emanuele aveva annunciato che si sarebbe trasferito a Milano per convivere con la sua Valentina. L’ex dama, dopo che alcuni avevano ipotizzato che si conoscessero già prima di “Uomini e Donne”, ha risposto che non è vero, che il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. E ora, matrimonio in vista?

Uomini e Donne, matrimonio in vista per Emanuele Longallo e Valentina Vitale?

Come detto, la relazione nata a “Uomini e Donne” tra Valentina Vitale ed Emanuele Longallo procede a gonfie vele. Prima la convivenza e poi… il matrimonio? Le presentazioni alle rispettive famiglie sono già avvenute con successo e, Emanuele, nell’intervista per il magazine di “Uomini e Donne”, non ha nascosto appunto il desiderio di convolare a nozze. Valentina si è mostrata più scettica, ricordiamo che l’ex dama in passato si era sposata in America, unione durata però molto poco. Insomma, staremo a vedere!