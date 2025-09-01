Quando inizia “Uomini e Donne“? Ecco la data della prima puntata di settembre 2025 del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, le anticipazioni della nuova stagione del dating show

Ci siamo, manca davvero pochissimo alla nuova edizione del dating show di Maria De Filippi, “Uomini e Donne“, per la gioia dei tanti fan.

Uno dei tronisti della nuova edizione è un ex volto di “Temptation Island“, ovvero Flavio Ubirti, 24 anni, toscano e amante del calcio. Il suo motto? “Se voglio farlo, mi riesce farlo”. La nuova tronista si chiama Cristiana Anania, 22 anni di Palermo, è una speaker radiofonica e vuole trovare l’anima gemella: “l’amore per me è vita e io ho una voglia di vivere che non può spegnermi nessuno”. Per quanto riguarda il trono over, dalle prime registrazioni pare non manchino le sfuriate di Tina Cipollari!

Quando inizia Uomini e Donne? La data della prima puntata di settembre 2025

C’è grande attesa per la nuova stagione di “Uomini e Donne“. Ma, quando andrà in onda la prima puntata di settembre 2025? Ebbene, appuntamento per lunedì 22 settembre alle ore 14.45 come sempre su Canale 5. Manca ancora l’annuncio ufficiale ma il dating show dovrebbe partire nello stesso periodo degli anni precedenti.