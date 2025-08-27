Uomini e Donne, colpo di scena: due assenti illustri nel trono over e una riv...

Sono ufficialmente iniziare le registrazioni della nuova edizione di “Uomini e Donne” con due grandi colpi di scena: l’assenza di due protagonisti nel trono over e una rivelazione inaspettata.

Uomini e Donne, colpo di scena: due assenti illustri nel trono over

Ci siamo, la nuova stagione di “Uomini e Donne” sta per partire.

Intanto sono già iniziate le registrazioni delle puntate, con diversi colpi di scena. Cominciamo dall‘assenza di due personaggi nel trono over, assenza che fa già discutere. Stiamo parlando di Margherita Aiello e Mario Cusitore. La Aiello, che era uscita dal dating show assieme a Denis Bogoncelli, è tornata a far parlare di sé dopo la separazione tempestosa ma, da single, non era comunque presente al dating show. Mario, invece, da tempo aveva detto di voler tornare, invece per il momento si è notata solo la sua assenza.

Uomini e Donne, colpo di scena: la rivelazione inaspettata

Oltre all’assenza nel trono over di Margherita Aiello e Mario Cusitore, altro colpo di scena che arriva dalle registrazioni di “Uomini e Donne“. Tornano in studio Giuseppe Molonia e Rosanna Siino, al fine di parlare della fine della loro storia. Anzi, Giuseppe, rivelerà anche di essersi fidanzato e lascia quindi il dating show. Rosanna, invece, rimane nel parterre. Insomma, una puntata davvero da non perdere!