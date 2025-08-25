Colpi di scena assicurati: nuovi arrivi, ritorni inaspettati e dinamiche inedite nelle puntate di Uomini e Donne. Le anticipazioni.

La nuova stagione di Uomini e Donne è pronta a partire. Secondo le anticipazioni, tra i protagonisti spicca il ritorno a sorpresa di un ex tronista amatissimo dal pubblico. Nuovi volti, dinamiche inedite e colpi di scena dalle registrazioni promettono di rendere le puntate iniziali del dating show di Maria De Filippi ricche di emozioni e gossip, con sorprese sia davanti alle telecamere che dietro le quinte.

Prime registrazioni e protagonisti di Temptation Island

L’attesa per la nuova stagione di Uomini e Donne è ormai agli sgoccioli: tornerà il prossimo 22 settembre. Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, le prime registrazioni si svolgeranno domani e mercoledì, segnando l’inizio ufficiale dei lavori per il dating show di Maria De Filippi.

Le puntate iniziali saranno incentrate sui protagonisti di Temptation Island, che finalmente avranno l’opportunità di raccontare ciò che è accaduto dopo la fine del reality. I fan possono aspettarsi rivelazioni sorprendenti e momenti inediti, che promettono di accendere subito l’interesse del pubblico.

Volti noti, nuovi arrivi e colpi di scena a Uomini e Donne

Tra i ritorni più discussi c’è quello di Gianmarco Steri, ex tronista amatissimo, che approderà in una veste inedita: dietro le quinte come hair stylist. Il romano, ricordato per la sua intensa esperienza sul trono e per la storia con Cristina Ferrara, sarà quindi presente nel programma senza occupare il centro della scena, anche se non è escluso qualche cameo in studio.

Nel trono over faranno nuovamente capolino Gemma Galgani, Gloria Nicoletti e Sabrina Zago, mentre si vocifera anche di un possibile rientro di Arcangelo, pronto a scatenare nuove polemiche. Per quanto riguarda il trono classico, tutti gli occhi sono puntati su Sarah Esposito, potenziale nuova tronista, e su Shaila Gatta, recentemente al centro di segnalazioni.

Con la partenza imminente della nuova stagione, Uomini e Donne si prepara a riconfermare il suo ruolo di appuntamento imperdibile per gli appassionati di storie d’amore, colpi di scena e protagonisti amati dal pubblico.