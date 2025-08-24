Di recente ha dovuto affrontare alcuni problemi di salute ma Gemma Galgani non ha alcuna intenzione di fermarsi e, anche se non è ad oggi chiaro se farà ritorno negli studi di Uomini e Donne, all’età di 75 anni ha deciso di iniziare un nuovo lavoro. La storica dama del trono Over ha lasciato diverse persone incredule quando l’hanno notata in un bar ed alcuni clienti hanno raccontato quale sia il suo ruolo nel locale.

Un vero colpo di scena ricco di dettagli.

Gemma Galgani, a 75 anni il nuovo lavoro in un bar: cosa fa

Da settimane si rincorrono voci ed indiscrezioni in merito al ritorno a Uomini e Donne di Gemma Galgani. C’è chi ritiene che la storica dama che al programma televisivo di Maria De Filippi prende parte sin dal 2010 sarà nuovamente in studio e chi invece ipotizza un suo addio. Certamente il talk show di Canale 5 l’ha resa un volto noto e le sue storie sentimentali hanno emozionato e diviso il pubblico. Nel corso degli anni ha conquistato numerosi sostenitori ed è diventata un personaggio simbolo del programma televisivo.

A 75 anni la storica rivale dell’opinionista Tina Cipollari ha deciso di stupire tutti e lo ha fatto nientemeno che iniziando un nuovo lavoro che nulla ha a che vedere con la televisione. É stata infatti avvistata in un bar: la dama ha scelto di reinventarsi professionalmente iniziando l’attività di cameriera. Questo avvalora l’ipotesi che dopo 15 anni di presenza fissa potrebbe aver deciso di non tornare in tv.

Gemma Galgani cameriera ‘speciale’ al bar: di cosa si occupa

Restano al momento solo retroscena ma nel frattempo, la notizia è stata diffusa dal settimanale Nuovo, alcuni clienti hanno avuto a che fare con Gemma raccontando di cosa si occupa nello specifico. La dama sta lavorando in un locale di Saint Vincent, in Val D’Aosta. “Gemma Galgani – segnala la rivista diretta da Riccardo Signoretti – da dama in tv a cameriere in un bar. Il volto di Uomini e donne appare a sorpresa in un locale. Dà consigli sul menù ma anche sulle questioni di cuore, racconta un cliente. A 75 anni, insomma, la storica rivale di Tina Cipollari riesce a stupire anche quando è lontana dagli studi del programma sui sentimenti di Maria De Filippi”.