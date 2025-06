L’edizione 2025/2026 di Uomini e Donne si avvicina e, come ogni anno, cresce la curiosità sul cast e le possibili novità in studio. Tra le voci che stanno già animando i social, spicca quella che riguarda Gemma Galgani, storica protagonista del parterre Over, che dopo ben 15 anni potrebbe dire addio al programma.

Un addio che, se confermato, segnerebbe la fine di un’era per uno dei volti più amati e discussi del dating show di Canale 5. Scopriamo cosa si sa finora e quali scenari potrebbero aprirsi per la nuova stagione.

Gemma Galgani e le sue storie a Uomini e Donne

Durante i 15 anni trascorsi nel parterre del trono Over, Gemma Galgani ha vissuto numerose storie, ma quella più significativa e discussa resta senza dubbio quella con Giorgio Manetti. Nonostante la loro frequentazione sia durata circa otto mesi, la coppia è stata al centro di almeno tre edizioni del programma, caratterizzate da confronti, riavvicinamenti, litigi e i tentativi di Gemma di riconquistare un cavaliere che aveva deciso di allontanarsi, convinto che i suoi sentimenti non fossero ricambiati.

Oltre a Giorgio, Gemma ha avuto altre relazioni di diversa durata con alcuni uomini conosciuti in trasmissione, come Ennio e la breve ma intensa storia con Marco.

Gemma Galgani a Uomini e Donne: la fine di un’era dopo 15 anni in studio?

Tra i volti storici del trono over di Uomini e Donne c’è sicuramente Gemma Galgani. La dama torinese, presente da anni nel programma di Maria De Filippi, continua a cercare la sua metà. Negli ultimi giorni è circolata l’indiscrezione di un possibile addio di Gemma, ritenuta ormai superflua nel programma, anche se lei non ha ancora rinunciato alla sua ricerca.

“Ma ci pensate che è finita l’era di Gemma Galgani? Ormai non si parla più di lei chissà da quanto tempo“, ha commentato un utente sui social.

Va precisato però che si tratta solo di un’indiscrezione non confermata: né Gemma Galgani né la produzione hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sul suo futuro nel programma. Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi.