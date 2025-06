Uomini e Donne, problemi di salute per Gemma Galgani: la sua dedica emoziona ...

Dopo giorni di silenzio e una foto preoccupante, la protagonista di Uomini e Donne, Gemma Galgani, parla ai suoi follower e rivela come sta.

Gemma Galgani, storica protagonista del trono over di Uomini e Donne, è tornata a far parlare di sé. Una recente foto pubblicata sul suo profilo Instagram ha generato grande preoccupazione tra i fan, che si sono subito interrogati sul suo stato di salute. Dopo giorni di silenzio, la dama ha deciso di rompere il silenzio e raccontare cosa sta succedendo davvero.

Gemma Galgani, dal 2010 protagonista del trono over

Gemma Galgani ha fatto il suo debutto a Uomini e Donne nel 2010, quando ha partecipato come dama al Trono Over, conquistando fin da subito l’attenzione del pubblico grazie al suo charme autentico e alla sua dolcezza genuina . Nata il 19 gennaio 1950 a Torino, all’epoca aveva già 60 anni, ed era reduce dalla sua carriera in teatro, durante la quale aveva diretto il Teatro Alfieri.

Da quella prima stagione sono trascorsi quattordici anni fino al 2024 , ma nel 2025 il suo percorso alla corte di Maria De Filippi compie 15 anni, consolidando il suo status di figura iconica del programma e aumentando la sua popolarità stagione dopo stagione.

Uomini e Donne, Gemma Galgani preoccupa i fan: problemi di salute e un messaggio speciale

Uno scatto apparentemente innocuo ha destato subito l’attenzione dei follower: Gemma Galgani, figura iconica e molto seguita di Uomini e Donne, si è mostrata sui social mentre utilizzava uno strumento per misurare la pressione arteriosa. L’immagine ha subito suscitato una certa apprensione, scatenando una valanga di commenti e messaggi affettuosi da parte dei fan che le sono accanto da anni. A fare chiarezza e rassicurare tutti è intervenuta la stessa Gemma, che ha scelto di pubblicare una storia su Instagram con parole chiare e confortanti:

“Grazie di cuore per tutti i consigli che mi avete mandato. Era solo una piccola indisposizione, ma ho avuto modo di constatare quanto la condivisione, in alcuni momenti, possa essere di grande aiuto.”

Poi, ha aggiunto: