Ida Platano continua a seguire con passione Uomini e Donne, il programma che le ha dato tanto, nonostante non sia più protagonista. Il suo interesse è soprattutto rivolto all’amica Gemma Galgani, con cui ha condiviso momenti importanti. In una recente intervista a Uomini e Donne Magazine, Ida ha aperto il cuore, rivelando un retroscena inaspettato che riguarda proprio Gemma, sorprendendo i fan del dating show.

Uomini e Donne, il pensiero di Ida Platano su alcune coppie

L’ex tronista si è commossa per la gravidanza di Asmaa e Cristiano, rivalutando anche il cavaliere. Pur seguendo con interesse il programma, Ida ha ammesso di non aver ancora trovato un cavaliere del trono over che l’abbia colpita, escludendo per ora un suo ritorno in studio, concentrandosi invece sulla carriera.

“Mi ha intenerito molto anche Gianmarco quando non è stato scelto, anche se sono contenta per Martina e Ciro. Poi Barbara, sono felice abbia trovato l’amore! Mi piace tanto Giuseppe, mi fa ridere. Non ho pianto alla loro uscita, ma lui e Rosanna sono una bella coppia”.

Uomini e Donne, la rivelazione di Ida Platano su Gemma Galgani: “Ci è rimasta male”

La dama torinese ha provato un forte coinvolgimento emotivo per Arcangelo, che però l’ha improvvisamente delusa scegliendo di dichiararsi a Marina, per poi iniziare una relazione appassionata con Cinzia, tra baci e momenti intensi:

“Io alla mia amica le cose già le dico quando ci sentiamo. A volte la sgrido. Poi certo, il mio pensiero lo sa, come il so il suo, ma entrambe seguiamo sempre il cuore“.

Dopo aver avvertito l’amica Gemma Galgani riguardo ad Arcangelo, ha avvertito quanto la dama torinese sia rimasta profondamente ferita dall’epilogo con il cavaliere: