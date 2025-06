Dopo la scelta di Gianmarco Steri, l’attenzione dei fan di Uomini e Donne si concentra sulla nuova tronista che prenderà parte alla prossima stagione. Le ultime indiscrezioni parlano di un ritorno a sorpresa di un volto già noto, capace di accendere nuovamente l’interesse del pubblico e portare nuovi colpi di scena nello studio di Canale 5.

Ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne: si attende il ritorno in TV

Lo studio di Uomini e Donne riaprirà ufficialmente le sue porte verso la fine di agosto, dando il via ai preparativi per la nuova stagione. Tuttavia, la messa in onda delle nuove puntate dovrebbe partire solo a settembre. Al momento non è stata annunciata una data ufficiale, ma, considerando il palinsesto e le consuete programmazioni, la partenza del programma è prevista per lunedì 15 settembre 2025, segnando così l’inizio di una nuova fase del celebre dating show di Canale 5.

Uomini e Donne: il clamoroso retroscena sulla nuova tronista dopo Gianmarco

Secondo le recenti indiscrezioni dell’influencer Deianira Marzano, Nadia Di Diodato sarebbe la favorita per il prossimo trono. Nadia, originaria di Intermesoli in Abruzzo, si è fatta notare durante il percorso di Gianmarco Steri, arrivando fino alla fine insieme a Cristina Ferrara. Nonostante Gianmarco abbia scelto quest’ultima, la giovane ha conquistato i fan con il suo carattere deciso e autentico, guadagnandosi ora una possibile nuova occasione nel dating show di Maria De Filippi.

Dal suo profilo Instagram, però, non arriva nessuna conferma: Nadia è al mare e ha condiviso una foto che mostra un tatuaggio ben visibile con la scritta “baila Morena” insieme a dei fogli di appunti.