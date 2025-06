Pare sia finita la storia tra due volti molto amati di “Uomini e Donne“. Di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, rottura choc dopo la scelta

Erano usciti insieme dal dating show di Maria De Filippi lo scorso anno e, fino a ora, erano sembrati molti uniti e felici. Invece è rottura tra due protagonisti di “Uomini e Donne”.

Di chi stiamo parlando? Di Margherita Aiello e Denis Bogoncelli. A far pensare alla rottura è stata una foto dell’ex dama in compagnia di due altri volti del programma Mediaset e una frase della Aiello: “io di una cosa sono quasi certa, che gli uomini di valore si siano estinti. Punto.” Da qui sono partiti i rumor circa la fine della relazione tra Margherita e Denis, poi confermata dall’ex dama con una storia su Instagram. Ecco le durissime parole.

Uomini e Donne, le durissime parole di Margherita Aiello

Dopo i rumor circa la fine della relazione tra due ex volti di “Uomini e Donne“, Margherita Aiello e Denis Bogoncelli, è arrivata la conferma da parte dell’ex dama con una storia su Intagram: “davanti alle telecamere si è costruito l’immagine del principe azzurro, ma lontano dai riflettori si è rivelato una persona disinteressata, attratta unicamente dalla visibilità e non da chi aveva accanto. L’unico obiettivo non è stato altro che la visibilità, utilizzando la scorrettezza, mostrandosi unicamente una persona innamorata e affidabile. Caro principe azzurro oggi hai perso ciò che ti dava forza; la tua facciata perfetta non regge più.”