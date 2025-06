Dopo la scelta a Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina si raccontano per la prima volta attraverso un’intervista a Witty TV. Tra confidenze sulla loro quotidianità e anticipazioni sui progetti futuri, la coppia mostra la voglia di costruire un percorso insieme, non senza qualche sorpresa, soprattutto da parte dell’ex tronista.

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina: intesa perfetta e momenti di leggerezza

Intervistati da Witty TV, i due sono apparsi molto uniti e complici, esprimendo con entusiasmo le emozioni provate una volta usciti dallo studio.

Anche sul piano dell’intesa fisica, la coppia sembra andare molto d’accordo. Gianmarco ha raccontato che la loro prima notte insieme è andata benissimo e che, in generale, tutte le notti trascorse finora sono state molto positive. Non sono mancati momenti di leggerezza, come quando ha descritto la loro prima serata insieme: hanno visto un film scelto da Cristina, che Gianmarco ha definito “bruttissimo”.

“La confidenza ancora non era al massimo e lei dal nulla si alza, apre la finestra e si rimette vicino a me. Ho pensato ‘boh, ha caldo’. Dopo 3 minuti si rialza e chiude la finestra, poi dopo altri 5 la riapre e si mette a terra. Alza la coperta e inizia a muoversi. Dopo 20 minuti le chiedo che sta facendo e lei mi dice che sta facendo stretching. È proprio strana… però sta andando tutto bene, benissimo“.

Uomini e Donne, Gianmarco pronto a convivere: cosa ne pensa Cristina

“Non mi aspettavo che Cristina fosse più pesante di me. Fuori dallo studio è stata una scoperta perché, oltre al fatto che è pesante, ha una dolcezza e una naturalezza che non pensavo. E poi non sapevo fosse gelosa. Invece lo è, pure troppo. E ho scoperto che è una cuoca fantastica”, ha dichiarato l’ex tronista.

Dalla scelta, i due non si sono mai separati, nemmeno per poche ore, ha raccontato l’ex corteggiatrice. Gianmarco ha aggiunto che nemmeno loro si aspettavano di trascorrere così tanto tempo insieme; inizialmente pensavano di stare insieme solo per qualche giorno, per poi prendersi una pausa, ma alla fine non ci sono riusciti.

Al racconto di Cristina si aggiunge un dettaglio importante: lei ha detto che Gianmarco le ha manifestato il desiderio di andare a convivere insieme. Tuttavia, Gianmarco ha minimizzato la cosa, sostenendo di non ricordare e chiudendo rapidamente l’argomento.