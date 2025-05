Gianmarco Steri ha deciso chi avere al suo fianco dopo aver avuto ben 11.000 richieste di andare in studio per poterlo conoscere. Alla fine la scelta era su tre ragazze e lui ha deciso per Cristina Ferrara. Vediamo chi è la corteggiatrice che ha partecipato all'edizione 2025 del programma Mediaset....

Gianmarco Steri ha deciso chi avere al suo fianco dopo aver avuto ben 11.000 richieste di andare in studio per poterlo conoscere. Alla fine la scelta era su tre ragazze e lui ha deciso per Cristina Ferrara. Vediamo chi è la corteggiatrice che ha partecipato all’edizione 2025 del programma Mediaset.

Gianmarco Steri e la scelta di Cristina

Gianmarco nelle ultime puntate di Uomini e Donne si era sbilanciato con diverse concorrenti tra le poche rimaste andando in diverse esterne ma seppur ci fosse stato feeling non era emersa una vera e propria certezza.

Anche per questo motivo il finale non era affatto scontato e le tre pretendenti – Nadia Diodato, Francesca Polizzi e appunto Cristina Ferrara – avevano tutte o quasi le medesime opportunità di essere scelte.

Francesca Polizzi si era tirata fuori dal programma da qualche settimana quindi lei non è stata della partita. Anche Cristina Ferrara aveva avuto un momento di difficoltà ed ha minacciato di abbandonare lo show, salvo poi tornare di nuovo in gioco.

Cristina ed il percorso sino al Si di Gianmarco

Cristina Ferrara è stata la scelta di Gianmarco Steri ma è bene fare un passo indietro e scoprire come è approdata negli studi Mediaset.

Arrivata nel programma a Febbraio, solo dopo poche settimane è andata alla prima esterna con Gianmarco ed i due hanno iniziato a conoscersi. Steri però resta attratto da un’altra concorrente – Liane – e Cristina non ci sta.

I due si ritrovano e si concilliano nella puntata del 24 febbraio ma di nuovo ripiombano in una crisi, in particolare perché Gianmarco bacia Francesca Polizzi in esterna, per Cristina sembra essere la fine, ma nonostante tutto questo nella puntata del 24 marzo i due si baciano e questo bacio è la conferma che Cristina tanto aspettava.