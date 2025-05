La tensione è alle stelle: tra poche ore andrà in onda la tanto attesa scelta di Gianmarco Steri, uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne. Dopo un percorso ricco di emozioni e colpi di scena, Gianmarco dovrà decidere chi sarà la sua compagna tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. Durante il suo percorso, ha avuto modo di conoscere anche Francesca Polizzi, ex corteggiatrice che ha lasciato un segno con le sue parole.

Scopriamo cosa ha detto prima della puntata finale.

Francesca Polizzi e la decisione di lasciare Uomini e Donne

Francesca Polizzi ha lasciato Uomini e Donne dopo alcune incomprensioni con il tronista Gianmarco Steri. Dopo un bacio in esterna, è rimasta delusa quando lui ha scelto di non rivederla la settimana seguente, preferendo altre corteggiatrici. Sentendosi presa in giro, Francesca ha lasciato lo studio e, il 22 aprile, Maria De Filippi ha confermato la sua autoeliminazione. Gianmarco ha commentato che, in ogni caso, l’avrebbe eliminata lui.

La giovane, sui social, ha raccontato di essersi annullata per lui, mettendo da parte le sue passioni, ma di essere pronta a riprendere in mano la sua vita, senza rancore.

Francesca Polizzi spiazza tutti: stupore per il suo commento sulla scelta di Gianmarco Steri

L’ex corteggiatrice Francesca Polizzi ha rotto il silenzio sulla scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Sui social, continua a ricevere molte domande dai fan riguardo al suo percorso nel dating show. A chi le ha chiesto cosa pensasse della decisione di Gianmarco, Francesca ha dichiarato:

“Lui ha trovato la sua felicità, io la mia e va bene così”.

Ma non si è fermata qui: oltre a commentare la scelta con parole sorprendenti e qualche battuta ironica, la ragazza ha risposto a un follower che le ha fatto notare la scarsa affinità con Gianmarco.