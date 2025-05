Ieri sera, venerdì 30 maggio 2025, è andata in onda la scelta di Gianmarco Steri a “Uomini e Donne”. Durante la puntata però, la corteggiatrice Cristina Ferrara ha perso l’equilibrio ed è caduta in studio. Ecco come ha reagito il tronista.

Uomini e Donne: Gianmarco ha scelto Cristina

E’ stato senza dubbio uno dei troni più seguiti di questa stagione di “Uomini e Donne“.

Gianmarco Steri ha finalmente fatto la sua scelta. Rimaste in studio c’erano Nadia e Cristina, la scelta del tronista è caduta su quest’ultima che, ovviamente, ha risposto di sì. La nuova coppia è quindi pronta a conoscersi meglio e a vivere la propria storia al di fuori del dating show di Maria De Filippi. Durante la puntata però c’è stato un momento non previsto, Cristina infatti, per andare a salutare i genitori di Gianmarco, è caduta in studio, complici i tacchi altissimi. Ma ecco come ah reagito il tronista.

Uomini e Donne, Cristina cade in studio durante la scelta: la reazione di Gianmarco

Come detto in studio Cristina Ferarra è caduta nel tentativo di andare a salutare la famiglia di Gianmarco. Maria De Filippi le ha chiesto subito se stesse bene, risposta affermativa della corteggiatrice. Quando poi Gianmarco l’ha convocata, le ha subito detto: “stai attenta a non cascare”, al fine di stemperare la tensione. Anche dopo la scelta, Gianmarco ha rivelato che la caduta di Cristina lo ha aiutato perché era molto teso: “quando è caduta, la tensione mi ha abbandonato.”