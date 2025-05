Il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne è finalmente giunto alla sua conclusione. Dopo settimane di attesa, emozioni e incertezze, oggi, domenica 11 maggio, il tronista romano ha fatto la sua scelta. Cosa è successo durante la registrazione? Scopriamo le anticipazioni su come si è concluso questo percorso.

Uomini e Donne, Gianmarco ha scelto: le anticipazioni

La scelta di Gianmarco è stata svelata in modo emozionante e ricco di significato. Il tronista, come anticipato da Pugnaloni, avrebbe voluto omaggiare Maria De Filippi con una lettera scritta personalmente, che ha letto in studio. In questo messaggio, ha espresso tutta la sua gratitudine per l’opportunità che gli è stata data e per il costante supporto ricevuto dalla conduttrice durante il suo percorso.

Come di consueto, la redazione avrebbe preparato un video celebrativo dedicato a Gianmarco, che ha ripercorso i momenti più significativi della sua esperienza, accompagnato da una lettera di saluto per chiudere il capitolo del trono con emozione e riconoscenza.

Uomini e Donne, Gianmarco ha scelto: chi ha preferito tra Cristina e Nadia?

Come rivelato da Lorenzo Pugnaloni, il barbiere di Centocelle ha scelto Cristina Ferrara. Nonostante nelle ultime puntate fosse evidente una connessione speciale con Nadia, alla fine Gianmarco ha optato per concludere il suo cammino con la 27enne campana.

Cristina, visibilmente commossa, ha accolto la scelta con grande gioia e entusiasmo. Il suo elegante abito argento, ricoperto di scintillii, ha catturato l’attenzione del pubblico. Dall’altra parte, Nadia, con un vestito blu, avrebbe mostrato chiaramente il suo disappunto per non essere stata scelta, manifestando delusione e una punta di rabbia. Tina Cipollari, come di consueto, non si è trattenuta e avrebbe commentato la situazione, prendendo apertamente le parti di Gianmarco e criticando senza mezzi termini la reazione di Nadia.

In studio, erano presenti tutti gli amici di Gianmarco che lo hanno supportato fin dall’inizio del suo viaggio.