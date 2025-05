A Uomini e Donne Cosimo Dadorante torna in studio per salutare Tina Cipollari, sorprendendo tutti con il suo gesto.

A Uomini e Donne del 9 maggio, un ritorno inaspettato ha lasciato tutti senza parole. Cosimo Dadorante ha fatto il suo ingresso in studio per salutare Tina Cipollari per l’ultima volta. Tuttavia, ciò che ha veramente colpito il pubblico è stato un suo gesto sorprendente che ha scatenato discussioni e reazioni contrastanti.

Il corteggiatore di Tina Cipollari, Cosimo Dadorante, amato da tutti

Cosimo Dadorante, amato non solo da Tina Cipollari ma anche dal pubblico per la sua gentilezza, viene accolto in studio con un caloroso applauso. Maria De Filippi lo saluta, ringraziandolo per il bel regalo che ha portato alla padrona di casa. Prima di congedarsi, Cosimo svela di non essere arrivato a mani vuote, mostrando i regali per Gianni Sperti, Tinì Cansino e Tina Cipollari.

Cosimo stupisce tutti a Uomini e Donne: il gesto per Tina accende il dibattito

Nell’episodio di Uomini e Donne del 9 maggio, un ritorno inaspettato ha catturato l’attenzione. Cosimo Dadorante entra in studio per salutare Tina Cipollari prima di lasciare la trasmissione per tornare al suo lavoro.

“Devo fatturare, mi tocca finire delle cose e devo recuperare quello che ho speso. Fatturiamo e poi ce ne andiamo in vacanza”.

Con la sua consueta eleganza e generosità, decide di fare un’uscita speciale portando alcuni regali. Il più significativo è una borsa bianca di Gucci, del valore di 2.500euro, che Tina aveva ammirato durante il loro viaggio a Madrid. Colpita dal gesto, la tronista gli lascia il suo numero di telefono, promettendo di rivedersi una volta terminato il programma e fuori dalle telecamere.

Il regalo per Tina Cipollari ha suscitato nuovamente discussioni, dividendo il pubblico e alimentando polemiche sui comportamenti dell’opinionista.