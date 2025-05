A Uomini e Donne il clima si fa sempre più rovente, e questa volta a infiammare gli animi sono stati Nadia e Gianmarco. Durante l’ultima puntata, i due protagonisti si sono trovati al centro di un acceso scontro verbale che ha scatenato il caos in studio. Parole forti sono volate tra i due, sorprendendo pubblico e opinionisti. Cosa ha scatenato questa discussione così accesa?

Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco è vicina

L’attesa è quasi finita. Dopo mesi di esterne, emozioni e discussioni, Gianmarco Steri è pronto a fare la sua scelta finale a Uomini e Donne. Lo ha annunciato lui stesso durante la registrazione del 5 maggio 2025. Prima di rivelare la sua decisione, il tronista passerà una giornata con le corteggiatrici rimaste: Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara.

Colpo di scena a Uomini e Donne: volano insulti tra Nadia e Gianmarco

Nella puntata di oggi, venerdì 9 maggio, è andato in scena un acceso scontro con Nadia Di Diodato. La corteggiatrice accusa il tronista di essere più interessato a Cristina Ferrara e di continuare a frequentarla perché, secondo amici e familiari, sarebbe la ragazza ideale per lui.

“Ho cercato di tirarti fuori sensazioni, non ci sono riuscita. Con me sei troppo razionale“.

Dopo aver visto la loro esterna andata in onda giovedì 8 maggio, Nadia e Gianmarco si erano confrontati al centro studio. La corteggiatrice aveva espresso le sue perplessità riguardo al proseguimento della loro conoscenza, dicendo che, secondo lei, il tronista la stesse tenendo perché simili. Si era chiesta come stessero realmente a livello di sensazioni, poiché, alla fine, è quello che conta. Dopo un breve battibecco, Gianmarco aveva scelto di ballare con Cristina, spingendo Nadia a lasciare lo studio. Tuttavia, poco dopo, lei è rientrata, e proprio in quel momento è avvenuto lo scontro verbale tra i due.

“Sono tornata perché non mi piace lasciare le cose a metà. Dici che in questo programma non ci si può innamorare, ma io non la penso così. Ieri ho cercato di tirarti fuori sensazioni e non ci sono riuscita”.

Maria de Filippi è intervenuta per cercare di spiegare a Gianmarco il punto di vista della corteggiatrice romana. Gianmarco, però, nega quanto pensato dalla corteggiatrice rispondendo, in maniera nervosa, che Nadia poteva anche andarsene. La reazione di lei è stata dura: “Sei proprio un cogl**ne”, ha commentato prima di lasciare il programma, mandandolo a quel paese.