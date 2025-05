Nuova puntata di “Uomini e Donne” oggi, lunedì 5 maggio, con protagonista Gianmarco Steri. Dal trono over si passa al trono di Gianmarco che porta Debora in esterna.

Nell’ultima puntata di “Uomini e Donne” di oggi, lunedì 5 maggio, al centro studio c’è Gianmarco Steri che dopo il caos delle scorse puntate esce in esterna con Nadia e Cristina per conoscerle meglio.

Infatti, proprio in esterna, ha portato Debora, sua madre! Mentre con Francesca…

Francesca non si presenta in studio

Il tronista romano ha deciso, per la prima volta, di presentare sua mamma Debora sia a Nadia che a Cristina. L’incontro con le due corteggiatrici sembra essere andato molto bene, a differenza di Francesca che si è eliminata e infatti, non si è presentata in studio. Il rapporto tra i due sembra essere giunto al capolinea.

L’incontro con la mamma Debora

Gianmarco Steri, in vista della scelta finale che si avvicina, ha deciso di presentare sua mamma Debora alle due corteggiatici rimaste Cristina e Nadia, in due esterne differenti.

La conoscenza con la madre del tronista è stata divertente e piacevole, anche se le corteggiatrici speravano che Gianmarco non l’avesse presentata a entrambe. “Ci siamo divise anche la suocera”, commenta Cristina in studio, rivolgendosi a Nadia.

“Però meglio da un lato, così nessuna delle due ci è rimasta male”, dice ancora Cristina. Mentre il tronista ha risposto: “Posso spiegare? Da qui alla fine voglio tenere solo voi due. Presentarvi mia madre per me è stato qualcosa di molto importante sia per vedere come vi approcciate con la mia quotidianità sia per vedere anche la vostra reazione”.

Lo scontro con Cristina

Gianmarco Steri si è poi scontrato con Cristina che non ha apprezzato il bacio improvviso tra il tronista romano e Nadia. “Tu hai detto che non mi volevi baciare. Ti ho provata a baciare?”, chiede Gianmarco. “No, perché scappi ogni volta”, controbatte Cristina.

“Hai detto che da qui alla fine non mi avresti più baciato, allora non lo faccio neanche io”, spiega il tronista. E aggiunge: “Il bacio è una conseguenza che ci sta. Mi piacete tanto tutte e due“. La scelta finale quindi, sarà tra Nadia e Cristina. Chi avrà la meglio e lascerà il programma con Gianmarco?