L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne“, Natalia Paragoni, si è mostrata in lacrime sui social. Cosa è successo? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, Natalia Paragoni scoppia in lacrime sui social: il triste sfogo

L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne“, Natalia Paragoni, e scelta di Andrea Zelletta, si è sfogata su Instagram. Natalia si è mostrata in lacrime ma, che cosa è successo? A quanto pare per l’ex corteggiatrice è stato un mese molto difficile, ecco le sue parole: “Come sto? Grazie per questa domanda, è sempre bello.

Allora, sto bene. Ho passato un periodo un po’ complicato della mia vita, però tutto bene. Diciamo che questo mesetto è stato tosto però ora posso dire che sto bene. Non del tutto, però sto bene, ecco. La risposta è questa”.

Uomini e Donne, come mai Natalia Paragoni piangeva?

Come visto Natalia Paragoni si è mostrata sui social in lacrime, asserendo di stare attraversando un periodo molto difficile della sua vita. Al momento però l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” non ha voluto spiegare come mai si è mostrata in lacrime, in quanto è una situazione molto delicata: “non so quando ne parlerò, non so quando me la sentirò di parlarvene. Può darsi che non vorrò parlarne. Non so. Per ora preferisco così.”