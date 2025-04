A Uomini e Donne, l’atmosfera si fa incandescente quando Cristina prende una decisione inaspettata che lascia tutti senza parole. Dopo aver dichiarato di voler abbandonare il programma e rinunciare a Gianmarco, la situazione sembra arrivata al suo epilogo. Tuttavia, quello che succede subito dopo cambierà tutto, portando un colpo di scena che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Momenti di tensione tra Gianmarco e Cristina

Cristina Ferrara si è infuriata a Uomini e Donne a causa di un comportamento di Gianmarco Steri che l’ha profondamente delusa, soprattutto dopo il bacio condiviso durante l’esterna.

Durante la scorsa registrazione, infatti, il tronista ha deciso di lasciare lo studio senza preavviso per andare a cercare Nadia Di Diodato, che si era autoeliminata, trascurando le corteggiatrici dietro le quinte. Cristina ha visto questo gesto come una grave mancanza di rispetto nei suoi confronti, interpretandolo come una dimostrazione di disinteresse e superficialità.

Uomini e Donne, Cristina lascia lo studio: poi il colpo di scena per Gianmarco

Nella registrazione andata in onda oggi, Cristina ha sorpreso tutti con una mossa inaspettata. Dopo un’intensa discussione, decide di lasciare lo studio, annunciando pubblicamente di voler abbandonare definitivamente il programma e rinunciare a corteggiare Gianmarco.

“Io voglio andare via perché mi hai lasciato di nuovo dietro le quinte, non abito dietro l’angolo e sono venuta fin qui per vederti, non mi piaci più”.

Il tronista, visibilmente turbato, si rivolge a Maria De Filippi per un consiglio. Con la sua consueta saggezza, la conduttrice gli suggerisce di non inseguirla, spiegandogli che se Cristina tiene davvero a lui, tornerà da sola. E così accade. Cristina fa il suo ritorno in studio, avvolge Gianmarco in un abbraccio e, con la voce rotta dall’emozione, gli promette che è disposta a lottare per lui.