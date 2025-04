Caos a “Uomini e Donne”. Il pubblico ha infatti chiesto l’eliminazione di Cristina, corteggiatrice di Gianmarco ma, come mai? Cosa è successo? Andiamo a scoprirlo insieme.

Uomini e Donne, il ritorno in studio di Cristiano a Asmaa

Nella puntata di “Uomini e Donne” di qualche giorno fa, sono tornati in studio Cristiano e Asmaa, per la gioia dei tanti fan della coppia, che ha annunciato di aspettare un maschietto. Cristiano, inoltre, ha chiesto ad Asmaa di sposarlo, lei ovviamente ha risposto di sì. Ma ecco le parole dell’ex cavaliere: “è emozionante, è una tempesta d’amore, viviamo in una bolla. Ci sono stati alti e bassi ma lei un mese dopo usciti di qui ha fatto i documenti per fare la residenza da lei. Sono follemente innamorato, spero di dimostrarle quanto ci tengo e quanto la amo.”

Uomini e Donne, chiesta eliminazione di Cristina: cos’è successo dietro le quinte

Gianmarco Steri nel corso dell’ultima puntata di “Uomini e Donne” è stato molto duro con Cristina, accusandola di non provare interesse vero nei suoi confronti, pronunciando anche la frase: “Io non sono il tuo burattino“. Un amico del tronista, Enzakkione, sui social ha subito scritto “Ma vattene via”. Sono seguiti poi altri commenti sui social contro Cristina: “prendesse la borsetta e lasciasse lo studio, si vede che non le importa di Gianmarco.” Lorenzo Pugnaloni ha commentato così il commento dell’amico di Gianmarco: “oggi ha commentato la puntata e ha urlato più volte vattene via a Cristina. Questo atteggiamento è sbagliato e se fossi in lei mi sentirei malissimo sapendo che i suoi amici si comportano così. E poi perché Gianmarco permette queste cose? Ormai è un trono rovinato, non vedevano l’ora di mangiarci sopra. Speriamo che le ragazze siano abbastanza intelligenti da andarsene.”