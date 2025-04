Clamoroso colpo di scena a “Uomini e Donne”: Gianmarco ha infatti baciato Nadia! Come avranno reagito Francesca e Cristina? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne: la segnalazione su Gianmarco

Gianmarco Steri è sempre al centro dell’attenzione. Qualche giorno fa è arrivata una segnalazione sul tronista di “Uomini e Donne“. Un utente ha infatti asserito non solo di conoscere Steri ma anche che egli sarebbe nel programma solo per farsi pubblicità: “quando era corteggiatore ha studiato bene il programma, faceva il bravo ragazzo della porta accanto, ma lui è quello che si sta vedendo nelle ultime registrazioni. Gianmarco sperava di sfondare sui social, per promuovere la sua attività, tanto che ha sempre palesato invidia verso chi riusciva a vivere con le sponsorizzazioni.”

Uomini e Donne, colpo di scena: Gianmarco bacia Nadia, Cristina e Francesca reagiscono

Puntata infuocata a “Uomini e Donne“. Durante un’esterna Gianmarco ha baciato una delle sue corteggiatrici, ovvero Nadia, scatenando così la reazione delle altre due, ovvero di Francesca e Cristina. Quest’ultima ha duramente criticato il tronista: “fai il cagnolino con una con cui hai litigato“. Anche Francesca si è arrabbiata, ecco il suo sfogo: “l’impressione che mi dai è che fino a oggi non hai costruito niente. Qualsiasi cosa faccia, tu me le rinfacci. Del mio carattere hai capito meno di zero e io non posso cambiare per te. Credo che sia lecito avere dei dubbi, ma svalutarmi non lo trovo giusto.”