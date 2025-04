Notizia clamorosa, Gianmarco Steri sarebbe pronto a lasciare il trono di “Uomini e Donne”. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, la rissa sfiorata dietro le quinte

Il dating show di Maria De Filippi continua a far parlare. Nel corso della puntata di ieri è stata sfiorata una rissa fuori dallo studio, con protagoniste Tina Cipollari ed Isabella la quale, attaccata verbalmente dall’opinionista, l’ha poi seguita dietro le quinte e, secondo quanto raccontato da Lorenzo Pugnaloni, le due sarebbero quasi venute alle mani. Adesso i fan del programma sono scossi da un altro fatto, ovvero da possibile abbandono del trono da parte di Gianmarco. Ecco perché.

Uomini e Donne, Gianmarco lascia studio e programma: fan sotto shock

C’è preoccupazione tra i fan di Gianmarco, in quanto il tronista potrebbe presto lasciare il programma. A rivelarlo sono alcune fonti: “lui ora sta andando nel panico perché non riesce più a gestire la situazione. Lo conosco personalmente, lui quando era corteggiatore ha studiato bene il programma. Francesca ha ragione nel dire che Gianmarco è stato prevedibile. Lui ha architettato l’esterna con lucine, cuscini, copertine… pareva lo spot della Eminflex, era ovvio che lui si fosse prefissato di far scattare un bacio. Francesca l’ha capita sta cosa ed è stata onesta nel non reagire platealmente.” Quindi, in poche parole, Gianmarco lascerebbe il trono perché schiacciato da troppe pressioni. Ma, sarò davvero così?