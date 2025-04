Colpo di scena davvero clamoroso a “Uomini e Donne”: rissa sfiorata fuori dallo studio! Ma ecco cosa è successo veramente.

Uomini e Donne: tensione tra due protagoniste del dating show

Puntata tutt’altro che tranquilla quella di “Uomini e Donne“. Ci sono stati infatti forti momenti di tensione in studio tra due protagoniste del dating show di Maria De Filippi, ovvero Tina Cipollari e la dama Isabella. Durante la puntata infatti la Cipollari ha inveito contro la dama, mandandola prima a quel paese e poi urlandole: “ma chi c**** sei?” Ma attenzione, non sarebbe finita qui. La frase urlata da Tina avrebbe infatti fatto infuriare Isabella che si è alzata e ha inseguito l’opinionista fuori dallo studio. E qui è successo di tutto.

Uomini e Donne, rissa sfiorata fuori dallo studio: cos’è successo davvero

Come detto il pubblico presente in studio a “Uomini e Donne” ha assistito allo scontro verbale tra Tina Cipollari e Isabella, ma non ha visto quello che è accaduto dietro le quinte. Secondo quanto riportato dall’esperto Lorenzo Pugnaloni, le due donne sarebbero quasi arrivate alle mani, insomma rissa sfiorata: “dietro le quinte sono andate davvero vicine, infatti Gianni è rimasto fuori e non è rientrato subito. Tina non si aspettava che lei la raggiungesse. Per poco arrivavano alle mani.”