Tina Cipollari: un nuovo inizio a 59 anni

Tina Cipollari, nota opinionista del programma televisivo Uomini e Donne, ha recentemente fatto un annuncio sorprendente: è pronta a tornare sul trono per cercare un nuovo marito. A 59 anni, dopo un matrimonio alle spalle e tre figli, la Cipollari ha deciso di rimettersi in gioco, affermando di essere stanca di stare da sola. La sua dichiarazione ha suscitato grande interesse e curiosità tra i fan del programma e non solo.

I requisiti per il corteggiatore ideale

Durante un’intervista con Chi Magazine, Tina ha chiarito quali sono i requisiti che deve avere l’uomo che intende corteggiarla. In primo luogo, l’età è un fattore cruciale: non è interessata a uomini più giovani, ma cerca un partner maturo che possa stimolarla. “L’uomo ideale non esiste, cerco qualcuno che mi incuriosisca e che mi piaccia”, ha dichiarato. Inoltre, ha sottolineato l’importanza della stabilità economica: “Non dico che debba essere un miliardario, ma non voglio un uomo spiantato. Ho già una mia situazione economica e cerco un upgrade, non qualcuno che dipenda da me”.

Un amore maturo e consapevole

Tina ha anche specificato che preferirebbe un uomo vedovo o divorziato con figli ben sistemati. “Non voglio qualcuno che mi mantenga, ma nemmeno un uomo senza risorse”, ha affermato. La Cipollari ha chiarito che, se dovesse trovare l’uomo giusto, sarebbe disposta a sposarsi con rito civile, escludendo l’idea di indossare un abito bianco, avendo già vissuto un matrimonio in chiesa. La sua visione dell’amore è chiara: cerca un compagno con un buon carattere, ritenendo che questo sia l’aspetto più importante in una relazione.

Il rapporto con i figli e la vita privata

Quando le è stato chiesto come potrebbero reagire i suoi figli nel vederla accanto a un altro uomo, Tina ha risposto con sicurezza, ricordando che ha già avuto una relazione dopo la fine del suo matrimonio con Kikò Nalli. “Preoccupati di che?”, ha detto, dimostrando di avere una visione aperta e positiva riguardo alla sua vita sentimentale. La Cipollari ha sempre messo in primo piano il carattere rispetto all’aspetto fisico, affermando: “Non ho mai dato grande importanza al sesso, guardo il carattere. È l’organo più bello”.