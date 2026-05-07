Hantavirus, Oms: 5 casi confermati, ma c'è possibilità che aumentino

Milano, 7 mag. (askanews) – Cinque casi confermati su 8 sospetti, fra questi tre morti. L’organizzazione mondiale della Sanità ha fatto il punto sul focolaio di Hantavirus scoppiato su una nave da crociera, (MV Hondius) ora in rotta verso le Canarie per sbarcare i passeggeri. Il direttore dell’Oms Tedros Ghebreyesus ha avvisato che il bilancio potrebbe salire.”L’Oms è a conoscenza di segnalazioni di altre persone con sintomi che potrebbero essere entrate in contatto con uno dei passeggeri – ha spiegato – In ogni caso, siamo in stretto contatto con le autorità competenti.

Dato il periodo di incubazione del virus Andes, che può arrivare fino a sei settimane, è possibile che vengano segnalati altri casi. Pur trattandosi di un incidente grave, valutiamo il rischio per la salute pubblica come basso.””Non è l’inizio di una nuova pandemia di Covid”, ha voluto sottolineare l’Oms, specificando che questo virus non si diffonde allo stesso modo, ma con contatti molto ravvicinati e prolungati.