Dopo l’esperienza come tronista a “Uomini e Donne“, per Gianmarco Steri sarebbe pronta una nuova avventura. Di cos si tratta? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne: Gianmarco Steri ha scelto Cristina

Quello di Gianmarco Steri è stato senza dubbio uno dei troni più amati e seguiti della storia di “Uomini e Donne“. Il barbiere romano alla fine ha scelto Cristina Ferrara, la quale ha detto di sì.

I due sono quindi usciti insieme dal programma e, secondo le prime notizie, pare che siano molto felici insieme. Ecco che per Gianmarco si prospetta però una nuova avventura tv. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Dal trono di Uomini e Donne al nuovo ruolo in TV: l’indiscrezione su Gianmarco Steri

Terminata l’esperienza come tronista a “Uomini e Donne“, sul web sta circolando una clamorosa indiscrezione che vede Gianmarco Steri ancora all’interno del dating show di Maria De Filippi, ma come hair stylist, visto appunto che come lavoro fa il barbiere. Ecco le parole di Amedeo Venza: “per lui si potrebbero aprire le porte lavorative come hair stylist del programma. Il team starebbe valutando l’ide di inserirlo già da settembre.“