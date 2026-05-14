Gola (Open Fiber): "Più utilizzo della fibra per AI, cloud e digitale Italia"

(Adnkronos) - “Oggi le reti di telecomunicazione sono una infrastruttura strategica per la crescita, la competitività, la sicurezza e la digitalizzazione del Paese. Open Fiber ha contribuito in modo determinante allo sviluppo della rete in fibra Ftth italiana. La sfida ora è accelerarne l’ado...

(Adnkronos) – “Oggi le reti di telecomunicazione sono una infrastruttura strategica per la crescita, la competitività, la sicurezza e la digitalizzazione del Paese. Open Fiber ha contribuito in modo determinante allo sviluppo della rete in fibra Ftth italiana. La sfida ora è accelerarne l’adozione, accompagnare la transizione dal rame alla fibra e valorizzare pienamente un’infrastruttura che è sempre più decisiva per AI, cloud, servizi digitali avanzati e sovranità tecnologica”.

Queste le parole di Giuseppe Gola, amministratore delegato di Open Fiber, durante l’evento “Telecommunications of the Future – Tlc, Satelliti, AI, Data Center e Cloud: gli asset per l’Italia Digitale” organizzato da Key4Biz a Roma.

Nel suo intervento, il manager ha sottolineato come l’Italia sia entrata in una fase di maturità infrastrutturale: “Sulla fibra abbiamo raggiunto una dimensione adeguata e in linea con i principali Paesi europei.

Ora il tema è l’utilizzo: siamo ancora indietro sul take-up, intorno al 30% contro una media europea del 55%. La vera sfida è quindi la migrazione e l’adozione dei servizi su rete Ftth, perché senza domanda l’infrastruttura rischia di non esprimere tutto il suo potenziale”. Gola ha evidenziato anche la necessità di politiche di sistema per accelerare la transizione: “Serve un intervento del Paese per accompagnare questa migrazione, anche attraverso strumenti di supporto come voucher per gli operatori, perché il costo del passaggio oggi ricade soprattutto sulla filiera industriale.

È una trasformazione strutturale che richiede una visione di lungo periodo, con un orizzonte al 2035 per il completamento della transizione tecnologica”.

Sul rapporto tra infrastrutture e nuove tecnologie, il Ceo ha osservato: “Non può esistere intelligenza artificiale senza fibra. Le due dimensioni sono complementari: la rete è un’infrastruttura stabile e di lungo periodo, mentre l’AI evolve rapidamente. Ma entrambe sono necessarie per lo sviluppo dei servizi digitali del futuro”. Infine, Gola ha richiamato il ruolo crescente della fibra come piattaforma abilitante per nuovi servizi: “La fibra oggi è anche un sensore distribuito che abilita applicazioni avanzate, dal monitoraggio sismico alle smart grid. Stiamo già utilizzando la rete per sviluppare sistemi di controllo del territorio e infrastrutture energetiche più intelligenti e resilienti. L’infrastruttura c’è: ora va pienamente valorizzata”.

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