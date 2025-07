La storica dama del Trono Over è ancora in cerca dell'amore, ma intanto si gode le vacanze.

Gemma Galgani è entrata nel cuore di tutti i fan di “Uomini e Donne”. La storica dama del Trono Over è ancora in cerca dell’amore e non ha nessuna intenzione di smettere di cercarlo, ed è già pronta a tornare in studio da Maria De Filippi. Gemma però ha preso una decisione che nessuno si aspettava, ecco quale.

Uomini e Donne, Gemma Galgani pronta a tornare in studio

Manca ancora un pò di tempo ma si sta già pensando alla prossima edizione del dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne“. Riuscirà questa volta Gemma Galgani ha trovare finalmente l’amore? Nella scora edizione non è stata molto fortunata, in quanto ha conosciuto diversi cavalieri tra cui Arcangelo, con cui Gemma sperava di uscire dal programma. Lui, invece, ha deciso di chiudere la frequentazione dopo aver conosciuto altre dame, con tanto di delusione da parte della Galgani. Sarà la prossima edizione quella giusta?

Uomini e Donne, Gemma Galgani e la decisione prima del ritorno in studio

Gemma Galgani, come abbiamo visto, è ancora in cerca dell’amore. Intanto però, in studio a “Uomini e Donne”, ha trovato l’amicizia di Ida Platano, con la quale passa molto tempo anche al di fuori del dating show. Eppure, quest’anno, ancora non hanno passato nemmeno un giorno di vacanza assieme. Gemma, infatti, è ad Alassio, Ida, invece, è in Sardegna con il figlio Samuel. Riusciranno a passare comunque qualche giorno insieme al mare?