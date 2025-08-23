Uomini e Donne, il primo tronista finalmente rivelato: ecco chi è

Il trono è pronto: ecco chi vestirà i panni del nuovo tronista di Uomini e ...

Ex portiere e modello, il nuovo protagonista è pronto a conquistare il trono di Uomini e Donne.

La nuova stagione di Uomini e Donne sta per partire, e il pubblico non vede l’ora di scoprire chi saranno i protagonisti di questo amatissimo dating show. Tra curiosità, gossip e grandi aspettative, finalmente arriva la prima grande rivelazione: è stato svelato il primo tronista che salirà sul trono, pronto a conquistare i cuori e a far discutere il pubblico.

Scopriamo insieme chi è e cosa ci aspetta nella nuova edizione del programma che da anni fa battere il cuore degli spettatori.

Dalla notorietà a Temptation Island al nuovo ruolo da tronista

La popolarità di Ubirti è esplosa durante la sua esperienza a Temptation Island, dove ha instaurato un legame particolare con Denise, suscitando l’interesse del pubblico. Grazie alla sua presenza carismatica, Flavio è riuscito a catturare l’attenzione delle partecipanti e degli spettatori, diventando uno dei tentatori più apprezzati dell’ultima edizione. L’attenzione mediatica e il consenso social raccolto durante il programma hanno portato la produzione di Uomini e Donne a proporre a Flavio il ruolo di tronista, confermando così la sua partecipazione a partire da settembre.

“Possiamo confermarvi che il 24enne toscano è uno dei nuovi tronisti del dating show condotto da Maria De Filippi, in onda da settembre”, scrive Davide Maggio.

I fan del giovane toscano potranno così seguirlo in una nuova avventura alla ricerca dell’anima gemella, confermando l’attrattiva e il fascino che lo hanno reso un volto noto della televisione italiana.

Flavio Ubirti, conosciuto per la sua partecipazione a Temptation Island, è stato confermato come nuovo tronista della prossima edizione di Uomini e Donne, secondo quanto riportato dal giornalista Davide Maggio.

Nato il 2 maggio 2001 a Figline Valdarno, in provincia di Firenze, il 24enne toscano ha un passato da portiere, avendo militato in squadre come l’Arezzo e il Cannara, con una convocazione nella Nazionale italiana Under 17, prima di approdare attualmente alla Baldaccio Bruni Calcio. Alto 1,86 m, Flavio ha parallelamente intrapreso la carriera di modello, rappresentato dall’agenzia Alex Model.