Uomini e Donne, Marcello Messina e Giada Rizzi sono tornati insieme: la foto ...

Uomini e Donne, Marcello Messina e Giada Rizzi sono tornati insieme: la foto ...

Dopo la rottura la coppia è tornata insieme e lo fa sapere su Instagram. Crisi superata?

Colpo di scena per la coppia di Uomini e Donne formata da Marcello Messina e Giada Rizzi. Dopo la rottura annunciata qualche settimana fa, i due sembrano tornati, di nuovo, insieme. Cosa è successo tra loro?

Uomini e Donne, ritorno di fiamma tra Marcello Messina e Giada Rizzi: la foto insieme

Solo poche settimane fa, alla fine di luglio 2025, Giada Rizzi, dama di Uomini e Donne, ha annunciato con una semplice storia su Instagram la fine della relazione con Marcello Messina.

I due, nel programma più amato del daytime di Canale 5, sembravano innamoratissimi. Poi, colpo di scena: ritorno di fiamma tra Marcello e Giada!

La storia nata a Uomini e Donne

Marcello e Giada, dopo settimane di frequentazione, sono usciti da Uomini e Donne insieme. Lui era presissimo, lei anche. Infatti, subito dopo, Marcello ha deciso di lasciare Torino, la sua città, e trasferirsi in Veneto per vivere con Giada e i suoi figli, avuti da una sua precedente relazione.

Tuttavia, nonostante parlassero di acquistare una casa insieme, e Marcello avesse detto “Se mi sposerò sarà solo con Giada”, i due si sono lasciati.

Di nuovo insieme

Ora, però, le cose sembrano cambiate. Giada e Marcello hanno pubblicato nuove stories rivelatrici: prima un aperitivo insieme, poi Marcello alle prese con un mobile da aggiustare.

Poi l’ultima foto postata proprio da Giada, sempre su Instagram, che il ritrae in un selfie, abbracciati, con la colonna sonora Mantieni il bacio di Michele Bravi. La crisi di coppia dunque è superata! Come si dice, dopo la tempesta esce sempre il sole!

Nessun ritorno a Uomini e Donne

Non torneranno quindi, a settembre nello studio di Maria De Filippi, come si pensava. I due sembrano aver ritrovato la sintonia, nata nello studio tv, e non hanno alcuna intenzione di tornare single nel dating-show ma magari come ospiti per raccontare la loro favola d’amore.