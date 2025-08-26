Dietro le quinte di Uomini e Donne: la verità su Tina Cipollari e Gianni Sperti

Tina Cipollari e Gianni Sperti pronti a tornare in studio? Nuovi volti, sorprese e attesa alle stelle per la stagione 2025/26 di Uomini e Donne.

La lunga attesa è finalmente finita: Uomini e Donne sta per tornare con la sua nuova stagione, pronta a portare di nuovo in tv amori, tensioni e colpi di scena. Tra volti storici come Tina Cipollari e Gianni Sperti, che torneranno a guidare il dibattito con ironia e giudizio, e nuovi protagonisti pronti a mettersi in gioco, l’atmosfera negli studi Elios di Roma è già elettrica.

I telespettatori, intanto, non stanno più nella pelle e sui social esplode la curiosità: cosa succederà in questa stagione che promette di sorprendere?

Nuovi protagonisti e ritorni sorprendenti a Uomini e Donne

Non mancheranno ritorni attesi: Gianmarco Steri, amatissimo tronista dell’ultima edizione, tornerà dietro le quinte come nuovo hair stylist della trasmissione. La sua presenza dietro le quinte offrirà sicuramente qualche occasione in tv, senza però tornare come protagonista principale.

Oggi, martedì 26 agosto, ha segnato l’avvio ufficiale della nuova stagione di Uomini e Donne 2025/26 con le prime registrazioni negli studi Elios di Roma. Gli spettatori dovranno però aspettare fino al 22 settembre per il ritorno in onda su Canale 5. Nel frattempo, l’attesa si è trasformata in entusiasmo sui social: gli opinionisti storici hanno iniziato a condividere alcuni segnali del loro ritorno in studio, alimentando curiosità e aspettative.

Tina Cipollari, storica protagonista del programma, è stata immortalata nel suo camerino durante la preparazione, con una maschera di bellezza sul volto, occhiali da sole e una rivista in mano, mostrando il ritorno in tv con ironia e leggerezza. Anche Gianni Sperti ha contribuito a creare attesa, postando un selfie all’ingresso degli studi, pronto a commentare le nuove vicende sentimentali.