In attesa della messa in onda, vediamo cosa è successo durante le registrazioni delle prime puntate di “Uomini e Donne“, con Gemma Galgani protagonista.

Uomini e Donne, le anticipazioni del 2 settembre

Non manca molto alla messa in onda di “Uomini e Donne“. Le registrazioni delle puntata sono partite qualche giorno fa.

Ieri, 2 settembre, sono successe tante cose ma, la protagonista assoluta, è stata lei, Gemma Galgani, amatissima ormai dal pubblico. Stando alle anticipazioni fornite dall’esperto Lorenzo Pugnaloni, Gemma è sempre più interessata al Cavaliere Mario anzi, tra i due, ci sarebbe stato anche un bacio! Mario, però, è il padre di un’ex dama del dating show di Maria De Filippi! Ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne, anticipazioni clamorose: Gemma Galgani bacia il papà di un ex dama

Come detto, stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, Gemma Galgani è sempre più attratta da Mario, con cui si è anche scambiata un bacio. Il Cavaliere in questione di cognome fa Lenti e sì, è il padre di Claudia Lenti, la dama che ha lasciato il dating show di Maria De Filippi lo scorso anno assieme ad Alessio Pili Stella. La loro relazione sarebbe però finita. Claudia, a dicembre 2024 ha perso la madre, ecco perché probabilmente ora il padre Mario è alla ricerca di un nuovo amore.