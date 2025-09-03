Non manca molto alla messa in onda di “Uomini e Donne“. Intanto le registrazioni delle prime puntate sono già iniziate, ecco cosa è successo il 2 settembre.

UeD, registrazioni 2 settembre: il curioso retroscena sulla prima esterna dei tronisti

In attesa della messa in onda di “Uomini e Donne“, scopriamo insieme cosa è successo durante la registrazione del 2 settembre.

Grazie all’esperto Lorenzo Pugnaloni, sappiamo che durante la registrazione ci sono state le prime esterne per i nuovi tronisti. Flavio Ubirti, ad esempio, si è avvicinato a Denise, uscendo per una prima esterna conoscitiva. Con Martina invece nessuna esterna, mentre pare che ci sia stato un battibecco con una terza ragazza, che avrebbe accusato Ubirti di essere “moscio”. Il tronista ha poi invitato la giovane a lasciare lo studio, ottenendo un secco rifiuto. Cristiana Anania, invece, sta conoscendo Jakub e Manuel.

UeD, ci saranno altri tronisti?

Abbiamo visto quindi cosa è successo in breve durante le registrazioni del 2 settembre di “Uomini e Donne”. Ma, attenzione, non si fermano le voci che vogliono l’arrivo di un altri tronisti, Pugnaloni infatti aveva segnalato la presenza in studio di un trono ancora vuoto. Che sia destinato a un ex protagonista di “Temptation Island“? Magari Sarah Esposito? Staremo a vedere.