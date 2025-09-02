Temptation Island: la coppia si è davvero lasciata? Tutti i retroscena e lo speciale di settembre.

Clamoroso colpo di scena dopo Temptation Island: una delle coppie più discusse del programma sarebbe arrivata al capolinea proprio nel momento in cui tutti si aspettavano il lieto fine. Nonostante la gravidanza, che sembrava poter consolidare il loro legame, i due avrebbero deciso di dirsi addio.

Dubbi sulla coppia di Temptation Island

Negli ultimi giorni sono tornate alla ribalta le voci sulla possibile rottura tra Sonia Barrile e Simone Margagliotti, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Da settimane il pubblico segue con attenzione ogni aggiornamento sulla loro situazione, e una nuova segnalazione ha riacceso i dubbi sullo stato della loro relazione.

Solo un mese dopo la conclusione del programma, Sonia aveva sorpreso tutti annunciando la gravidanza, dopo aver deciso di dare una seconda possibilità a Simone.

Temptation Island, coppia si lascia nonostante la gravidanza? Preoccupanti retroscena

Tuttavia, alcune recenti notizie sembrano indicare che la serenità tra i due non sia durata a lungo: dopo avvistamenti di Simone in compagnia di altre donne, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto informazioni secondo cui Sonia sarebbe stata vista da sola a Palermo. Nonostante questi indizi non siano conclusivi, Marzano ha sottolineato che “le cose non vanno bene”.

Secondo quanto emerge, le differenze tra i due, soprattutto rispetto alle aspettative sulla vita di coppia e alla fedeltà, potrebbero aver inciso sulla rottura. Tutti i dettagli saranno chiariti nel prossimo speciale di Temptation Island, previsto per settembre su Canale 5, occasione in cui il pubblico potrà finalmente scoprire come si sono evoluti i rapporti tra i protagonisti.