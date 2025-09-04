Dopo giorni di critiche e polemiche sui social, Barbara De Santi ha deciso di rompere il silenzio. La storica opinionista di Uomini e Donne non ha mai nascosto il suo carattere forte e la sua sincerità, e questa volta ha scelto di rispondere direttamente ai fan e agli hater con un messaggio chiaro e deciso. Tra orgoglio e determinazione, Barbara dimostra ancora una volta di non avere paura di dire ciò che pensa, scatenando reazioni e commenti tra chi la sostiene e chi la critica.

Il dramma familiare che ha allontanato Barbara De Santi dai social

Barbara De Santi, nota per la sua presenza costante sui social, ha interrotto ogni attività online per diverse settimane a causa di un grave incidente che ha coinvolto sua sorella Simona. In un video pubblicato a giugno 2025, Barbara ha raccontato con voce rotta dal pianto che la sorella era stata coinvolta in un incidente molto serio, le cui circostanze non sono state rese note. La situazione è apparsa subito critica, tanto da spingere Barbara a chiedere ai suoi follower di pregare.

Dopo l’intervento chirurgico a cui Simona è stata sottoposta, le condizioni sono sembrate migliorare, ma la strada verso la guarigione è ancora lunga. Barbara ha ringraziato pubblicamente il personale medico dell’ospedale Borgo Trento di Verona per l’attenzione e la professionalità dimostrate.

Uomini e Donne, Barbara De Santi e il duro sfogo sui social: “Ne sono fiera”

Barbara De Santi, storica protagonista del parterre over di Uomini e Donne, torna sotto i riflettori dopo un periodo di pausa dai social. L’ex dama non ha potuto ignorare le polemiche nate sul suo aspetto fisico. Stanca delle critiche, ha scelto di intervenire personalmente, pubblicando un video su Instagram in cui ha replicato ai commenti ricevuti, chiarendo la sua posizione e manifestando il proprio orgoglio per il percorso compiuto.

“Mi viene da ridere perché io vengo da tre mesi in cui mi sono completamente annullata, in cui mi sono dedicata a una situazione, in cui non ho pensato proprio a me. Sono dimagrita, sono diventata più brutta, sono diventata più vecchia me ne state scrivendo di ogni! È vero: sono più brutta, sono più vecchia ma io comunque ho 56 anni, non è che ho voglia di dimostrarne 40, 30 o 20; ho l’età che ho. Sono fiera di questo mio cambiamento e piano piano mi vedrete completamente diversa. E non perdete tempo a continuare a dire che non vi piaccio, che ho tutti questi difetti, un volta che lo avete detto che cosa avete risolto? Io posso cambiare? Sono questa ormai e sarà sempre peggio mi sa”.

Il ritorno sui social arriva a distanza di mesi dalla sua uscita dal programma e dopo la breve storia con Ruggiero D’Andrea, con cui aveva cercato di vivere lontano dalle telecamere. La relazione, però, non ha avuto il seguito sperato, e l’ex dama ha deciso di prendersi del tempo per sé e per la famiglia, dedicandosi in particolare alla sorella.

Ora, con il suo ritorno, Barbara dimostra di non avere paura di mostrarsi al pubblico per quella che è, affrontando critiche e commenti con schiettezza e determinazione, confermandosi ancora una volta come una delle figure più iconiche del parterre over.