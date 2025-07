E’ arrivata la conferma: la dama del trono over di Uomini e Donne, Barbara De Santi ha detto di aver rotto con il cavaliere Ruggiero D’Andrea con cui aveva lasciato il programma. Ma la reazione dell’altro cavaliere Giovanni Siciliano ha fatto discutere.

Uomini e Donne, Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea si sono lasciati: le dure parole del cavaliere Giovanni Siciliano

E’ di ieri la conferma, dopo alcuni giorni di indiscrezioni, della rottura tra la nota dama del trono over di Uomini e Donne, Barbara De Santi e il suo ex Ruggiero D’Andrea. La decisione, pare, non sia arrivata all’improvviso: la dama avrebbe manifestato già da tempo dei malumori.

Ruggiero pronto a riconquistarla

Ruggiero, però, sembra non arrendersi. Secondo rumors, sarebbe stata Barbara a lasciarlo. Negli ultimi giorni l’ex cavaliere ha commentato un post della pagina Isa e Chia, in cui Barbara veniva annunciata come Miglior Protagonista del Trono Over, scrivendo:

“Non poteva che vincere l’amore mio”. Dunque, si sono lasciati o no? Oppure è solo una crisi? Poi, Ruggiero ha pubblicato nelle sue storie una foto del suo braccio con la scritta: “Esprimi un desiderio” con la parola “Barby” tatuata, ovviamente onore di Barbara. Sarà davvero amore al capolinea?

L’attacco di Giovanni Siciliano a Barbara De Santi: “La poltrona ti sta aspettando”

Giovanni Siciliano, ex cavaliere del trono over e da sempre ostile nei confronti di Barbara, su TikTok ha lanciato una frecciatina pungente:

“Questa persona mi diceva sempre “Giovanni tu con il tuo ego, pensi sempre al tuo ego”. Io penso principessa, damigella, che l’ego ce l’hai proprio tu, perché la poltrona ti sta aspettando, la sedia ti manca e quindi chiudi le relazioni.

Non è perché sono una persona che critica, però mi hai sempre puntato il dito contro all’interno della trasmissione e alla fine non c’è nulla da fare, tra l’insegnamento e la pratica sono due cose distinte, siamo bravi a insegnare e puntare il dito però poi praticamente non sai mettere in atto quello che tu vorresti insegnare alle persone, però dai se tutto va bene a settembre il posto ti aspetta. Comunque in futuro – aggiunge il cavaliere- evita di puntare il dito e fare la professoressa contro le persone”.

“Come siamo bravi ad insegnare, ma dobbiamo anche esserlo a praticare… comunque – conclude Siciliano – tutto sommato a settembre la sedia ti aspetta da insegnare a cucinare è un attimo. O ma che buffonata! Addios”.